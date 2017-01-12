台塑年終發6.38個月 集團史上次高
2017-01-12 20:00
〔即時新聞／綜合報導〕台塑四寶近日公布去年獲利數字，四寶合計稅後淨利達2076億元，創歷史次高紀錄，今歷經1個多小時的勞資協商，由台塑集團總裁王文淵拍板，3萬名台塑人可領6個月年終獎金，且集團還再加給1.4萬元的額外獎金，相當於送出4.2億元的大紅包。
台塑四寶9日公布獲利數字，四寶稅後淨利合計只比2007年金融海嘯前為低，其中台塑化（6505）去年獲利達757.4億元，創歷史新高，表現最突出。
《蘋果》報導，在年終獎金的計算上，只要平均EPS（每股純益）達到6.14元，就可領到年終獎金的最上限6個月，但因四寶去年的平均EPS高達7.84元，工會認為資方應多發獎金激勵員工，因此28位工會領袖今下午齊至台北總部與王文淵及四寶董總等人會面協商，經1個多小時溝通後，達成今年將額外發放1.4萬元獎金的共識，等於是再加發0.38個月，達該集團史上次高。
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