核廢料無處可去 核二廠延長歲修時間

2017-01-12 18:04

〔記者吳政峰／新北報導〕核二廠去年10月遭爆核種濃度劇增，直至11月底，核二廠才趁歲修時檢測，確認燃料束破損，目前仍在維修中，不料今年初又有人在Ptt爆掛，指現場碘131爆棚，所有包商全部退場，停工一個月等半衰，引起不少恐慌。

台電向新北市府解釋，以往歲修時，包商趕工，把歲修期間縮短至一個半月，但目前核二廠內的燃料池爆滿，新增的核廢料無處可去，與其這樣，不如延長歲修截止日，讓包商有充裕時間維修。

台電的回應，間接否認因碘131爆棚，包商才停工之指控。

新北市政府指出，接獲核二廠一號機爐水輻射參數異常升高回應，但未達警戒值，新北市副市長侯友宜要求台電提供燃料破損情形分析、破損的燃料處置規劃，以及破損燃料移出後爐水核種濃度的監測狀況。

新北市府表示，核二廠歲修將延至2月結束，「新北市核能安全監督委員會」將持續關注，督促台電做好核安。