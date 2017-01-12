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四家壽險逾百億滿期金 下週五起提前給付

2017-01-12  17:24

〔記者廖千瑩／台北報導〕農曆年節將至，壽險業提前發紅包。為了因應保戶資金運用需求，國泰人壽逾67億元的滿期金決定在1月20日提前給付給保戶，共有5.2萬張保單，其他包括新光人壽、南山人壽及三商美邦人壽，四大壽險合計115億元的滿期金，約有10.7萬張保單，下周五起將陸續給付，提醒保戶注意。

每年各家壽險公司決定提早給付的滿期金期間各不相同，今年提早給付滿期金金額最多的是國壽，只要保險契約是在1月20日～2月1日到期的滿期金、還本金，國壽全部在1月20日提前給付，一共有5.2萬張保單，總給付金額67.2億元，都會提前將款項匯至保戶指定帳戶，省去保戶申辦的時間。

南山人壽則是針對滿期金、還本金及年金給付日期為1月23日至2月5日之間的保戶，將提前自1月20日起至1月25日依保戶選擇的給付方式，以匯款或支票等方式陸續給付，預估總給付金額約新台幣31億元，共計3.56萬張保單。

新光人壽說，1月27日到2月1日期間到期的滿期金、還本金及年金，將提前於1月26日給付，預估給付總件數有1.1萬張保單，金額約新台幣10.49億元。三商美邦人壽則已寄通知書給保戶，只要是還本或滿期日期為1月23日至2月1日的保單，並依約定期限回覆者，都將提前自1月23至25日發放生存保險金及滿期金，本次提前發件數合計約9000件，給付總金額約6.4億元。

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  • 為了因應保戶資金運用需求，國泰人壽逾67億元的滿期金將提前給付。（記者廖千瑩攝）

    為了因應保戶資金運用需求，國泰人壽逾67億元的滿期金將提前給付。（記者廖千瑩攝）

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相關關鍵字： 三商美邦人壽 南山人壽 國泰人壽 新光人壽 滿期金
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