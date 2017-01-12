超商繳汽機車強制險 作業時間將縮短

萊爾富率先與多家產險公司資訊流串連，民眾即日起持汽機車強制車險繳費單至萊爾富門市櫃檯繳費，繳費資料可即時傳輸至產險公司，作業時間將縮短為1~2天。（萊爾富提供）

2017-01-12 17:38

〔記者楊雅民／台北報導〕在便利商店繳交汽機車強制險費用，作業時間將縮短，萊爾富率先與多家產險公司資訊流串連，民眾即日起持汽機車強制車險繳費單至萊爾富門市櫃檯繳費，繳費資料可即時傳輸至產險公司，作業時間將縮短為1~2天。

萊爾富表示，民眾至監理站辦理汽機車相關業務異動時，監理站若查無投保資料，通常民眾需親自至保險公司申請投保證明，才能辦理相關業務，這對急需辦理監理業務異動的民眾，相當不便。

過去在四大連鎖超商繳交汽機車強制險費用，作業時間也需要3~4天，為減少民眾等待的相關作業時程，萊爾富率四大連鎖超商之先，與產險公司建立資料即時傳輸系統，作業時間已縮短為1~2天。

統一超商、全家和OK等連鎖超商表示，民眾至該通路繳交汽機車強制責任險，內部為避免投保資料有誤，民眾在門市端完成繳費後，資料回傳總公司，總公司會再經過審核，是否跟進將繳費資料即時傳輸給產險公司，內部仍在評估。