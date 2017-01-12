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金管會人事大搬風 李瑞倉：關說無用

2017-01-12  16:53

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會近期將展開一波人事調動，除了轄下四個業務局的人員，也牽動周邊單位；對此，金管會主委李瑞倉今天表示，監理人員要有多重領域與實務歷練，一直待在同個單位不是好事，他更直言，千萬不要找人來關說，這是沒用的，反而還害到自己。

金融周邊單位將啟動人事大搬風，而金管會內部也將進行部分調動；李瑞倉說，金管會有銀行、保險、證期與檢查四個局，另有四個處，總計有一千人；但工務人員不應該一直待在同單位，我們會進行適度輪動，有計畫栽培金管會同仁，增加學習的機會。

李瑞倉表示，以我自己經驗，我過去也調動過很多次，過程中，我真的收穫很多，尤其，雖然我都在公家機關，但都是在第一線，這樣對民間狀況與需求會更瞭解；因此，金管會人員有機會應該多到外面去，瞭解業界狀況，回到金管會後將更有助於政策推動。

對於金管會及周邊單位的人事布局，李瑞倉強調，「可以打聽一下，我過去的作風，千萬不要關說人事，這是沒用的」；他直言，若關說反而會害到自己，本來要升、之後還會被拉下來，我們盡量讓每個同仁，能有最公正待遇。

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  • 金管會及周邊單位將進行調動，金管會主委李瑞倉（圖右）今天直言，千萬不要找人關說、沒用的（記者王孟倫攝）

    金管會及周邊單位將進行調動，金管會主委李瑞倉（圖右）今天直言，千萬不要找人關說、沒用的（記者王孟倫攝）

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標題：金管會人事大搬風 李瑞倉：關說無用


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