李瑞倉：兩岸金融交流 對口單位溝通順暢

2017-01-12 17:15

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣與中國雙方關係降溫，金融交流是否受影響？金管會主委李瑞倉今天表示，目前兩岸監理資訊交流情形正常，金管會轄下的3個業務單位（銀行、保險與證期局）跟對方對口單位也溝通順暢；他強調，在現有機制與法規基礎下，我們支持金融業者在風險控管下發展業務。

金管會今天舉行新春記者會，由於過去在每年末固定舉行的「兩岸金融三會」，去年（2016）並未舉行，因此，引發外界關切，雙方金融交流是否也受影響而急凍？

對此，李瑞倉說明，我們持續與中國監理機關進行交流，並沒有任何影響，畢竟這是世界趨勢，兩岸金融當然也不能免；當然，我們彼此也有默契，不要碰及政治議題，這樣交往會比要順暢。

此外，有關台股低迷不振，李瑞倉表示，「擴大台股規模」是今年金管會施政重點之一，將多管齊下推動各項政策，希望能夠帶動台股量能表現。

有關調降當沖交易稅方案，李瑞倉說，外界可能對這政策有些批評，但這是與財政部充分溝通後，以最低影響的方式、不會牽一髮動全身，以提振股市能量；可惜是送到立法院的時間比較晚，來不及在這個會期通過，但立院下個會期預計將列為優先法案，金管會將與財政部共同努力推動。