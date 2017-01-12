意外事故頻傳 元大人壽建議保單需滿足3大保障
2017-01-12 16:57
〔記者張慧雯／台北報導〕根據衛生福利部104年統計資料顯示，因事故傷害死亡人數高達7033人，為國人十大死因的第6名，若進一步分析1-24歲及25-44歲的人口年齡層時，事故傷害所造成的死亡更高居前兩大死因，其中，事故傷害中最常見的是運輸事故，約占45％，常見原因有開車搶快、走路不看路，都是極危險的用路習慣，元大人壽提醒，民眾在規劃自身保險時，一定要定期檢視意外傷害的保障是否充足。
有鑑於事故傷害是造成44歲以下人口的主要死亡因素之一，故針對30~45歲的青壯年爸爸而言，由於正處於剛組新家庭，或迎接第一個小孩的到來，也正是建立事業基礎的階段，肩負家中經濟重擔，元大人壽建議，青壯年爸爸不妨選擇還本型意外險，利用零存整付的概念，在保單有效期間內，規劃好充足的壽險、全殘廢與意外醫療的保障，等滿期後還能領回滿期保險金，讓每一塊錢保費都能發揮最大的效益。
「元大人壽新金得利還本保險」即具備壽險、意外醫療、滿期保險金等保障，元大人壽提醒民眾，人生每個階段都需要意外險保障，還本型意外險除能滿足民眾基本的意外醫療需求外，還可以同時享有身故、全殘廢與滿期保險金的雙重壽險保障，尤其對於邁入人生黃金時期的青壯年族群而言，更可以當作為生活及家庭打拼時的最佳有力後盾。
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