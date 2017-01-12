毅嘉去年每股獲利0.09元 轉虧為盈
2017-01-12 16:52
〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）第四季單季稅後盈餘1.15億元，季增約5倍，帶動全年度會後盈餘0.32億元，每股獲利0.09元，轉虧為盈。
毅嘉第四季單季營收16.36億元，合併毛利率6%，合併稅後盈餘1.15億元。毅嘉指出，第四季基於營收持穩、強化成本費用管控及匯兌利益的貢獻，合併稅後淨利較上個季度大幅增長約5倍。105年營收為60.74億元，合併毛利率6%，稅後盈餘0.32億元。
毅嘉表示，今年將持續提升高信賴性產品的市占，拓展車用產品、光通訊產品的應用面及客戶數；另一方面，在消費性產品也將透過細線路製程進一步滲透到高階產品與客戶的應用，預期全年度的營收及獲利將可望穩健成長。
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