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六輕2.5萬筆監測數據污染超標？ 台塑：無效數據

2017-01-12  17:30

〔記者張慧雯／台北報導〕針對綠色公民行動聯盟指控，自105年1月至11月期間，台塑六輕計34支煙囪設有連續監測系統（CEMS），共有2.5萬筆超標數據，達到開罰標準者有262件，台塑總管理處特別發聲明稿澄清並解釋，綠盟所提之「超標」數據，是依法定期校正、定期維護期間所產生的數據，依法標註為無效，而所有產生的數劇中，絕大部分低於管制標準。

台塑總管理處在聲明稿中強調，煙囪連續監測系統每小時產生1筆數據，11個月期間，34支煙囪會產生190萬筆數據，而綠盟所提之「超標」數據，是依法定期校正、定期維護期間所產生的數據，依法標註為無效，而所有產生的數劇中，絕大部分低於管制標準；以環保署要求連續監測系統之數據有效率應達75%的規定，台塑六輕廠34支煙囪的無效數據僅1.3%（25,000/1,900,000），即數據有效率達98%以上。

台塑集團也表示，民國105年1月確實有一件製程操作異常，導致CEMS監測到氮氧化物濃度超過管制標準的案件，雲林縣政府依法處分10萬元，而異常發生廠處已立即排除狀況，比對當時環保署麥寮空氣品質監測站數據，二氧化氮濃度維持在當地背景11~19 ppb，顯示該次異常並沒有影響附近空氣品質。

台塑集團指出，台塑六輕廠依法設置34支煙囪連續監測設施、10座周界空氣品質監測站、10座光化學監測站，皆與雲林縣環保局、工業局工業區服務中心即時連線，接受監督，環保署及各級主管機關可以隨時入廠查核，台塑企業絕對全力配合。

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  • 針對綠色公民行動聯盟指控台塑六輕自105年1月至11月期間，煙囪連續監測系統共有2.5萬筆超標數據，達到開罰標準者有262件，台塑回應表示，都是無效數據。（資料照，記者林國賢攝）

    針對綠色公民行動聯盟指控台塑六輕自105年1月至11月期間，煙囪連續監測系統共有2.5萬筆超標數據，達到開罰標準者有262件，台塑回應表示，都是無效數據。（資料照，記者林國賢攝）

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