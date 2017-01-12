| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

2017景氣 許勝雄：可看到隧道前方的亮光了

2017-01-12  16:01

〔記者卓怡君／台北報導〕面對新的一年，金寶（2312）董事長許勝雄分析，今年全球經濟景氣慢慢復甦，可以看得到隧道前方的亮光，會越來越光亮，經過隧道口的機會可見預見，只要企業準備好了，應該可以迎接出隧道口的機會。

金寶董事長許勝雄為爭取一例一休的配套彈性，近來頻頻向政府喊話，今天許勝雄強調不再談一例一休，因為最近已經談很多，針對全球經濟景氣，許勝雄表示，根據IMF的預估，全球經濟成長率將從去年的3.1%增加到3.4%，其中歐盟因為英國脫歐，還有中國也會下滑，其中美國為2.2%，中國6.2%，日本0.6%，台灣則為1.87%，顯示全球經濟景氣已慢慢復甦。

廣告
  • 金仁寶集團董事長許勝雄。（記者卓怡君攝）

    金仁寶集團董事長許勝雄。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 景氣 許勝雄 金寶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：2017景氣 許勝雄：可看到隧道前方的亮光了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.