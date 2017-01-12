2017景氣 許勝雄：可看到隧道前方的亮光了

2017-01-12 16:01

〔記者卓怡君／台北報導〕面對新的一年，金寶（2312）董事長許勝雄分析，今年全球經濟景氣慢慢復甦，可以看得到隧道前方的亮光，會越來越光亮，經過隧道口的機會可見預見，只要企業準備好了，應該可以迎接出隧道口的機會。

金寶董事長許勝雄為爭取一例一休的配套彈性，近來頻頻向政府喊話，今天許勝雄強調不再談一例一休，因為最近已經談很多，針對全球經濟景氣，許勝雄表示，根據IMF的預估，全球經濟成長率將從去年的3.1%增加到3.4%，其中歐盟因為英國脫歐，還有中國也會下滑，其中美國為2.2%，中國6.2%，日本0.6%，台灣則為1.87%，顯示全球經濟景氣已慢慢復甦。