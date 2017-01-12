宏達電發表2新機 展現搶大螢幕高階市場企圖心

2017-01-12 17:06

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電 （2498）今（12） 日下午舉辦新品發表會，推出兩款全新「U」系列手機，5.7吋HTC U Ultra、及5.2吋的HTC U Play，宏達電全球業務總經理張嘉臨指出，新機搭載AI人工智慧助理，以及3D曲面水漾玻璃設計等新設計，可望為今年智慧機在創新領域鳴下第一槍。

市場咸認為，宏達電特意選在CES後、MWC前發表旗艦新機，搶大螢幕、高階機市場企圖心強烈。

宏達電今天在台北新店總部舉行全球發表會，張嘉臨親自出馬主持，五大電信高層也將到場助陣。

除新機之外，宏達電HTC Vive將參加下週四 （19 日） 的台北電玩展，參展規模較去年擴大1倍，並展出多款內部新創團隊作的VR遊戲及VR樂園；另外，剛在CES發表的Vive 的移動定位器以及Vive專屬頭戴式耳機也將在台亮相，展出遊戲包括Front Defense、Arcade SAGA。

宏達電受到新機上市激勵，今日盤中一度攻上80元，終場以小漲0.1元的79.5元作收。

HTC U Ultra搭載5.7吋螢幕，機身採取3D曲面水漾玻璃設計、高通驍龍821、64 bit處理器、AI人工智慧助理、儲存空間64GB或128GB、4GB RAM，支援micro SD可擴充至2TB，配置1200萬畫素HTC UltraPixel主鏡頭、1600萬畫素前鏡頭，電池容量3000mAh，取消3.5mm耳機孔、搭載USB Type-C。

HTC U Ultra另有搭載128GB記憶體的藍寶石超硬特仕版。

HTC U Play搭載5.2吋螢幕、機身採取3D曲面水漾玻璃設計、聯發科Helio P10、64 bit處理器、AI人工智慧助理、儲存空間32GB或64GB、4GB或3GB RAM，支援micro SD可擴充至2TB，配置1600萬畫素前後鏡頭，電池容量2500mAh，取消3.5mm耳機孔、搭載USB Type-C。

HTC官方預購網站18日中午12時開始U Ultra亮麗黑、寶石藍、冰雪白3色預購，1月下旬在全台HTC專賣店、HTC專櫃店、HTC 網路商店及五大電信商陸續取貨，U Play預計於農曆年後開賣。U Ultra藍寶石版建議售價為新台幣2萬8900元，U Ultra建議售價為2萬3900元，U Play建議售價為1萬3900元，共有亮麗黑、寶石藍、冰雪白與彩妝粉4色。