狗黃金帶財！中年婦人遛狗途中刮中100萬

台灣彩券公司發行的「2000萬開運發財金」刮刮樂，2獎100萬元陸續開出。（台彩提供）

2017-01-12 15:42

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司表示，台北市民權東路的「富祿帝商行」日前刮出「2000萬開運發財金」刮刮樂2獎100萬元，中獎人是位中年婦人，帶狗散步時經過投注站，先買了大樂透，後來因狗在投注站門口大便，婦人覺得不好意思，又買了1張2000元刮刮樂，沒想到竟刮中100萬元，讓婦人直呼「小狗旺旺帶黃金來」。

台彩轉述，婦人午餐後有帶狗散步的習慣，經過投注站時偶爾會買彩券，1月10日買了大樂透7連碰，準備離開時發現狗在門口大便，清理後投注站拿水出來沖洗，讓婦人覺得不好意思，所以又買了1張2000元刮刮樂，婦人一開始以為沒有中獎，準備把刮刮樂撕掉丟進垃圾桶，但店家說拿到投注機兌獎看看，沒想到居然刮中2獎。

台彩表示，台南市善化區大成路「金發威彩券行」也刮出100萬元。據轉述，中獎人是屏東人，回台南善化參加奶奶喪禮，原本只想買一張試手氣，但店員推薦他買一本回去和全家人一起刮，結果刮中100萬元及3萬元獎項；中獎人後來又買走2本刮刮樂，說要帶回屏東和家人分享中獎喜悅，中獎人說：｢這一定是奶奶要送給他的禮物，讓他可以輕鬆過個好年。」

另外，台彩指出，宜蘭一位年約45歲的男子，在宜蘭縣羅東鎮「尚樂彩券行」一口氣刮了6本刮刮樂，不僅刮中1張100萬元，還刮中5張3萬元，而且他去年也曾刮中100萬元，前年及大前年則刮中10萬元。中獎人自己就是老闆，平常非常低調，偏愛高面額的刮刮樂，每年都要買2000元的刮刮樂。