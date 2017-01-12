張忠謀：今年半導體景氣佳 預估營收年成長5-10％

2017-01-12 14:58

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長張忠謀今天下午出席該公司法人說明會，他認為今年景氣將不錯，預估全球半導體市場將成長4%，晶圓代工將高過產業成長幅，約年成長7%，以美元計價，台積電年營收將較去年成長5%-10%，估上半年營收成長幅將超過下半年，上半年營收約年增10%，下半年營收約年增5%。

他並強調，台積電2015到2020年的營收與營業利益的年複合成長率將介於5%到10%之間，股東權益報酬率（ROE）也會超過20%。

就產品別，張忠謀表示，今年全球智慧型手機出貨量估將較去年成長6%，約達15.5億支規模，其中高階智慧型手機出貨量年增3%，中階智慧型手機出貨量年增5%，低階智慧型手機出貨量較成長，年增8%；PC出貨量將年減5%，平板電腦出貨量年減7%，消費性電子產品年減5%，物聯網裝置出貨量會較去年大幅成長34%。