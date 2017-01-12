儒鴻洪鎮海：企業新南向 不能只靠關係
2017-01-12 15:05
〔記者陳柔蓁／台北報導〕新南向政策在今年一月一日正式啟動，紡織成衣業股王儒鴻（1476）董事長洪鎮海以自身十多年對外投資經驗指出，東南亞政局多變，呼籲台商前往投資的要有正確認知：「不要只想靠關係，不然改朝換代後就沒關係。」對外投資也不是解決在台灣遇到的問題的萬靈丹，因為「在台灣遇到的困難，之後遲早也會遇到。」有意前往投資的台商，一定要先準備好有競爭力的產品、能與當地接軌的團隊，然後發展規模經濟。
配合政府新南向政策，台灣證交所昨（11）日舉辦「新南向投資機會與挑戰研討會」。紡織成衣是東協經濟共同體（AEC）的三大重點產業之一，儒鴻身為赴越投資先驅，在越南已有11年經驗，早期「很少麻煩政府」，洪鎮海建議，現在國家可以先幫忙與東南亞各國簽好國際投資保障協定；教育方面則能廣設東南亞語言學系。對此，經濟部投資業務處專門委員簡良材回應：「早有與東南亞各國的投資保障協定，但年久失修，爭取新簽署的能對台商更有保障，且不要雙重課稅。大學教育已在發展東南亞語言學系，但怕招生困難，建議企業如有人力需求，可先招募僑生。」
洪鎮海說，台商早期去東南亞投資，失敗大於成功，經驗累積到現在，成功機率高一些。並奉勸有意進軍東南亞的台商，雖然在東南亞人治彈性大於法律規定，靠關係也不是沒事的保障，他舉味丹與台塑越鋼因汙染問題遭到越南政府重罰、甚至勒令停工為例：「想要靠關係，改朝換代後就沒關係。」
對於近來越南傳出然力短缺問題，洪鎮海指出越南胡志明市基本工資兩百美元，儒鴻起薪一千美元，「待遇不輸日商。」足見儒鴻在越延攬人才的誠意。
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