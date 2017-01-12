好玩家推出《STARLY GIRLS 星娘》挹注首季營收

2017-01-12 15:02

〔記者張慧雯／台北報導〕SNSplus好玩家（6473）今（12）日宣布旗下產品《STARLY GIRLS 星娘》台灣地區正式上線，期待挹注今年首季營收。

好玩家去年營收1.89億元，較2015年衰退，主要是因為認列部分成本之故，也因此今年1月立刻推出新遊戲登場，搶食寒假電玩旺季商機。

好玩家總經理伊能輝表示，為讓台灣玩家更深刻的感受到好玩家所提供的在地化服務，並且滿足台灣市場求新、求變、多樣化的特性，本次好玩家在上線初期，準備超過15種不同的回饋與贈送活動；讓台灣玩家可以盡情享受《STARLY GIRLS 星娘》。