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三大法人買超90億 外資買超104億

台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣90.42億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-01-12  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣90.42億元。

外資今天買超104.39億元，投信賣超2.11億元，自營商賣超11.85億元。三大法人合計買超90.42億元。

台股今天上漲64.44點，收在9410.18點，成交值新台幣751.93億元。

106年01月12日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 941,823,356 1,255,917,711 -314,094,355
自營商（避險） 3,208,595,951 4,080,200,360 -871,604,409
投信 1,058,808,700 1,270,340,010 -211,531,310
外資及陸資 28,616,469,371 18,176,878,795 10,439,590,576
合計 33,825,697,378 24,783,336,876 9,042,360,502

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