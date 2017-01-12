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台積電第1季營收將季減8.9％至10％ 超過市場預期

2017-01-12  14:44

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工台積電（2330）受傳統淡季與工作天數減少影響，預估第一季營收將季減8.9%到10%區間，超過法人預期5%左右，毛利率上看53%，毛利率與營業利益維持高檔水準。

台積電財務長何麗梅指出，以美元對台幣32元的匯率計算，台積電預估第一季營收約2360到2390億元區間，毛利率約介於51.5%到53%之間，上季為52.3%，營業利益率為40.5%到42.5%，上季為41.9%。

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  • 台積電12日舉行法人說明會，董事長張忠謀（左二）、共同執行長劉德音（左）、魏哲家（右二）及財務長何麗梅（右）出席。（記者簡榮豐攝）

    台積電12日舉行法人說明會，董事長張忠謀（左二）、共同執行長劉德音（左）、魏哲家（右二）及財務長何麗梅（右）出席。（記者簡榮豐攝）

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