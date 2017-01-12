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立光去年第四季每股賺62.99元 創歷史新高

2017-01-12  14:41

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）發布去年第四季財報，在諸多有利因素下，大立光去年第四季毛利率來到70.65%，再度創下紀錄，第四季每股稅後盈餘62.99元，累計2016年大立光每股稅後盈餘169.4元，一年就大賺約17個股本。

大立光去年第四季營收157.22億元，較第三季成長9.8%，在營收規模擴增，千萬畫素以上出貨達70-80%，以及良率提升、台幣貶值效應下，大立光第四季毛利率繳出70.65%的好成績，較第三季成長2.83個百分點，稅前盈餘99.28億元，稅後盈餘84.49億元，每股稅後盈餘來到62.99元。

合計大立光2016年受限於產能不足，營收483.51億元，較前一年減少13%，但毛利絕對金額324.21億元，年成長1%，平均毛利率67.05%，稅前盈餘282.41億元，年減3%，稅後盈餘227.22億元，年減6%，每股稅後盈餘169.4元。

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  • 大立光去年第四季毛利率衝上70%創下紀錄，EPS 62.99元，大立光執行長林恩平（右）下午將親自主持線上法人說明會。（記者陳梅英攝）

    大立光去年第四季毛利率衝上70%創下紀錄，EPS 62.99元，大立光執行長林恩平（右）下午將親自主持線上法人說明會。（記者陳梅英攝）

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