聯邦銀行慶25週年 信用卡續邀桂綸鎂代言

聯邦銀行今日慶祝成立25周年，繼續邀請國際影后桂綸鎂擔任信用卡代言人，左2為聯邦銀行董事長李憲章，右2為文化部長鄭麗君（記者李靚慧攝）

2017-01-12 14:32

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行今日慶祝成立25周年，除了宣布繼續邀請國際影后桂綸鎂擔任信用卡代言人；一年一度的「聯邦文教美術獎」頒獎典禮，文化部長鄭麗君也親自出席頒獎並給予祝賀。

成立已25週年的聯邦銀行，去年重新定位年輕化風格，首度邀請桂綸鎂代言信用卡品牌，今年則以「一輩子的朋友」為題，續邀桂綸鎂拍攝年度信用卡品牌形象廣告，延續去年「實現幸福」的概念，傳達聯邦銀行永遠陪伴的期望。

聯邦銀行董事長李憲章指出，25歲的聯邦銀行，已在市場上站穩腳步、變成成熟的大人，去年締造多項業務大幅度的成長，包括信用卡業務成功推出全國加油卡，跨足加油卡領域，並且積極推展行動支付，已獲得金管會核准，今年將推出行動錢包。

李憲章表示，聯邦銀行積極提升市占率，繼成功進駐高雄捷運，設置ATM及無人銀行後，今年將在桃園機場捷運沿線，共計21個車站，設置ATM及無人銀行，包括台北車站、機場三座航廈、長庚醫院及高鐵桃園站，都有聯邦銀行的金融服務，除了業績成長，也希望逐步提升企業形象。