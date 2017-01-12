台積電第4季獲利飆千億元新高 全年每股盈餘12.89元

2017-01-12 14:23

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工台積電（2330）今公佈稅後純益約1002億元，創單季獲利新高，每股盈餘為新台幣3.86元，全年稅後純益3342.47億元，超過一個股本額，每股盈餘12.89元。

台積電第四季合併營收約2622.3億元，年增28.8%、季增0.7%；稅後純益與每股盈餘年增37.6%，季增加3.6%；毛利率為52.3%，營業利益率為41.9%，稅後純益率則為38.2%。

台積電第四季16/20奈米製程出貨季晶圓銷售金額的33%；28奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的24%。上述先進製程（包含28奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的57%。

台積電去年合併營收共達9479.38億元，年增12.4%，毛利率50.1%，年增1.4個百分點，稅後純益3342.47億元，每股盈餘12.89元。