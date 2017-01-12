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封關前 台股盤中站新高

2017-01-12  13:55

〔記者王憶紅／台北報導〕美元走弱、新台幣大幅反彈，台股今 （12） 日開高震盪走高，盤中最高來到 9430.53 點，衝破去年 12 月 12 日的前高 9430.34 點，終場以上漲64.44點的9410.18作收，成交量達751.93億元。

今日市值王台積電、股王大立光的雙王法說會下午登場，市場期待利多公布，為台股高檔震盪提供支撐力道。

市場傳出，蘋果今年新推出的 iPhone8 要嚴控成本，要求供應鏈降價，並打破鴻海富士康獨吃的態勢，而今日蘋果相關供應鏈各異，可成、鴻準等走跌，不過，台達電大漲，鴻海小漲。

另外，立法院昨三讀通過「電業法修正案」，激勵太陽能產業，今日包括合晶、綠能、國碩也有表現。

法人指出，美元走弱，新台幣升值，台股後市不看淡，不過，隨著半導體、蘋概等電子股步入第 1 季淡季，再加上距 1 月 24 日封關日僅剩 9 個交易日，在觀望氣息濃厚下，投資人宜慎選股票。

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  • 台股走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    台股走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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