投信去年新募基金 難打破越養越瘦魔咒

2017-01-12 13:46

〔記者廖千瑩／台北報導〕長久以來，投信基金在募集新基金後，往往募集及閉鎖期就是基金規模最高峰，閉鎖期打開後金額常大幅流出，根據投信投顧公會統計，至去年11月底為止，去年募集的73檔投信基金中，仍難打破「募集閉鎖期就是基金規模高峰」的魔咒，僅三檔基金在閉鎖期打開後未見消風、反而長胖。

這三檔基金分別為野村全球短期收益基金、野村多元收益平衡基金及富蘭克林華美亞太平衡基金。

根據公會資料顯示，去年新成立基金73檔，募集平均規模32億元，但至11月底規模平均剩下16.7億元，等於掉了快一半，顯示投信發行的境內基金，還是無法擺脫募集及閉鎖期打開基金規模即見縮減的情況。