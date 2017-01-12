國產遊戲新兵登場 甲山林推《創世奇兵》

2017-01-12 13:06

〔記者張慧雯／台北報導〕看準龐大遊戲商機甲山林集團跨產業成立子公司甲山林娛樂，新春推出首款自製研發橫向動作RPG玄幻單機手遊《創世奇兵》今（12）日上架Google Play。

房產代銷天王甲山林叱吒市場多年，董事長祝文宇日前宣布轉投資娛樂事業，交給兒子祝藝負責，而祝藝擔任甲山林娛樂負責人，打造手遊及PC單機遊戲品牌，未來更打算將遊戲跟房產結合。

甲山林娛樂表示，首款代表作《創世奇兵》故事起源於古老的山海經神話，繼承盤古意識的天命之人－軒轅、瑤姬、倉頡、后羿四大主角將帶領玩家前往古老傳說之地，尋找失落的神器，拯救被邪氣侵蝕的世界。

甲山林娛樂指出，《創世奇兵》Android正式上線，首度釋出世界觀、遊戲特色等精彩內容，於指定期間下載遊戲更有機會獲得豪華獎勵！且iOS版本近期即將上市，後續還有更多精彩遊戲資訊及活動消息將陸續釋出，有興趣的玩家可關注《創世奇兵》官方動態消息。