爭食春節送禮商機 糕餅、通路業者賣萌

百年餅店舊振南則主打手工製春節甜品，包裝設計以春和福等大紅喜氣的包裝主打。（記者楊雅民攝）

2017-01-12 12:41

〔記者楊雅民／台北報導〕搶食農曆春節送禮商機，美食-KY（2723）、連鎖超商和糕餅業者今年皆祭出超「萌」的蛋糕哥、凱蒂貓、貓熊、小小兵、多啦A夢等助陣，目標要帶動業績成長1~2成。

以85度C聞名的美食-KY今年年節禮盒便祭出蛋黃哥蛋捲等7款禮盒搶市，平均單價落在240～460元間，同時以Hello Kitty湯碗加購誘客，今年目標要賣出至少7萬盒的年節禮盒，年增5%～10%。

百年餅店舊振南則主打手工製春節甜品，同時與誠品合作，瞄準年輕族群，推出內有寸棗生仁等傳統應景甜點的春節特別款禮盒，期在不景氣中，業績持穩成長。

台灣奇華則特別引進香港的「熊貓賀年禮盒」，以「和氣生財」為主題，配上圓滾滾、超可愛的熊貓圖案，今年並推出限量鐵盒，期帶動業績成長5～10%。

萊爾富今年春節伴手禮可說是卡通明星總動員，祭出蛋黃哥、小小兵、凱蒂貓、迪士尼卡通、多啦A夢等多款餅乾及零食禮盒，入門價199元起，預估將帶動年節禮盒業績年增2成。

統一超商表示，今年則打出上百種自有品牌、國際採購商品搶攻年節商機，同步在全台267家門市設有國際良品專櫃，導入近40款日本、韓國、美國、印尼等國際人氣夯品販售，預估將帶動該類品項業績較平日成長2～3成。

全家便利商店表示，春節為全年禮盒銷售的高峰，禮盒銷售佔全年銷售業績5成以上，全家為搶攻春節禮盒商機，今年則以近150種零食、飲料、玩具等禮盒搶市。