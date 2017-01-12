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新科技》科思創研發從工業廢水中回收鹽

2017-01-12  12:35

〔記者張慧雯／台北報導〕讓工廠更環保！科思創表示，正與業界和學界合作從工業廢水中回收鹽和水，總部位於德國利物庫森的材料製造商正在著手一個以此為目標的研究專案，目的就是利用處理後的鹽和淨化後的廢水，通過電解技術產生氯氣。

科思創解釋，很多工廠生產過程中都會產生大量極高濃度的含鹽廢水，若這些廢水流入水體，尤其是作為飲用水的河流或湖泊，意味著會產生嚴重污染。因此，必須立即行動開發環境友善、經濟上可行的新技術來處理和利用這些廢水。

科思創技術研究員Yuliya Schiesser表示，專案的主要目標，是以一種對環境友善的方式，在處理技術中盡可能的提升鹽溶液中的鹽含量，終極目標則是開發出一個利於塑膠產業，同時也能惠及其它產業的技術。

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  • 在2016年初，科思創的試驗工廠在德國Krefeld-Uerdingen生產基地投入生產，運用內部開發的回收流程淨化含鹽廢水。（記者張慧雯攝）

    在2016年初，科思創的試驗工廠在德國Krefeld-Uerdingen生產基地投入生產，運用內部開發的回收流程淨化含鹽廢水。（記者張慧雯攝）

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標題：新科技》科思創研發從工業廢水中回收鹽


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