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熱錢重返台灣 新台幣午盤狂飆1.91角

2017-01-12  12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕熱錢重返台灣並帶動股、匯雙漲，新台幣匯率今天開高走高，早盤一度狂飆2.15角至31.72元價位，加權指數亦站上9400點關卡，表現強勁。

新台幣中午暫以31.744元兌1美元作收，大漲1.91角，台北外匯經紀公司成交量為5.71億美元。

外匯交易員表示，趁著國際美元回檔之際，新台幣再度受到熱錢湧入，面臨強勁升值壓力，在此趨勢尚未改變前，短線恐持續呈現易升難貶格局。

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  • 熱錢重返台灣並帶動股、匯雙漲，新台幣中午暫以31.744元兌1美元作收，大漲1.91角。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    熱錢重返台灣並帶動股、匯雙漲，新台幣中午暫以31.744元兌1美元作收，大漲1.91角。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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