| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

隆中網絡去年營收27.5億元 年成長率49.66％

2017-01-12  12:18

〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）去年12月營收2.32億元、月增率42.33%；而累計去年全年度營收為27.5億元、年成長率高達49.66%，創下歷史新高紀錄。

隆中網絡表示，旗下Game Dreamer平台與中國頂尖遊戲開發商樂道互動攜手合作，推出日系MMORPG強檔手遊鉅作《如果的世界》，營運團隊宣布，今（12）日於台、港、澳三地iOS及Android雙平台同步狂歡上市，截至1月11日止，台港澳參與事前登入活動的會員人數爆出15.8萬人，超越預期目標；看準今年首發大作《如果的世界》於台港澳齊發，將為隆中網絡春節寒假旺季增添營運動能。

隆中網絡2016年第4季壓軸登場手機遊戲《沉睡森林》，目前為止上市一個月會員人數逼近90萬人次；此款遊戲1月10日於泰國雙平台上市，上線27個小時就突破10萬註冊大關，App Store暢銷排行榜高居遊戲榜之冠，每日登入遊戲用戶（DAU）達6.9萬多人次，大受當地玩家喜愛，可望持續帶動公司業績，挹注營收，今年整體營運力拚再成長創新高，期許能優於市場表現。

廣告
  • 隆中網絡總經理熊家麒去年繳出亮麗成交單，也看好今年發展。（記者張慧雯攝）

    隆中網絡總經理熊家麒去年繳出亮麗成交單，也看好今年發展。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：隆中網絡去年營收27.5億元 年成長率49.66％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.