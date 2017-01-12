隆中網絡去年營收27.5億元 年成長率49.66％

2017-01-12 12:18

〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）去年12月營收2.32億元、月增率42.33%；而累計去年全年度營收為27.5億元、年成長率高達49.66%，創下歷史新高紀錄。

隆中網絡表示，旗下Game Dreamer平台與中國頂尖遊戲開發商樂道互動攜手合作，推出日系MMORPG強檔手遊鉅作《如果的世界》，營運團隊宣布，今（12）日於台、港、澳三地iOS及Android雙平台同步狂歡上市，截至1月11日止，台港澳參與事前登入活動的會員人數爆出15.8萬人，超越預期目標；看準今年首發大作《如果的世界》於台港澳齊發，將為隆中網絡春節寒假旺季增添營運動能。

隆中網絡2016年第4季壓軸登場手機遊戲《沉睡森林》，目前為止上市一個月會員人數逼近90萬人次；此款遊戲1月10日於泰國雙平台上市，上線27個小時就突破10萬註冊大關，App Store暢銷排行榜高居遊戲榜之冠，每日登入遊戲用戶（DAU）達6.9萬多人次，大受當地玩家喜愛，可望持續帶動公司業績，挹注營收，今年整體營運力拚再成長創新高，期許能優於市場表現。