銀行熱賣保本商品引糾紛 金管會：若不當銷售將查核

2017-01-12 11:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕多名長者向時代力量立委黃國昌陳情，指銀行理專推銷其能「保本」的金融組合型商品，購買後驚覺竟是十年期高風險商品，且僅靠簽名即被認定具備專業投資人資格。黃國昌表示，此非個案，銀行理專涉以不當話術誤導消費者，金管會有必要深入了解。

黃國昌指出，銀行理專推銷複雜的組合型金融商品時，常使用保本、固定收益等話術，實際卻是以有匯差風險的高利息外幣為標的商品，退休族投資關注的是保本，如今卻連本金都不保，未具備金融知識的長者，何以能被認定符合專業投資人標準，被允許買高風險商品。

黃國昌表示，相關個案顯然不具備了風險程度的知識，理專卻讓他們簽文件成為專業投資人，程序荒謬，TRF（目標可贖回遠期契約，衍生性金融商品的一種）風暴後，雪球越滾越大，如今更離譜，且鎖定退休老人家，金管會應深入了解並採取有效有效的管制。

八旬的陳情人退休教師陳明德、黃連枝夫婦表示，他們與國泰世華銀行方姓理專購買保險基金組合型產品，理專以每年10%利息為誘因，稱能很快回本，因信任理專便分批進場共104萬美元，要了明細才發現是10年期商品，理專竟安慰說他們可以活到120歲，很快就回本

黃連枝說，到第二年開始沒收到利息，問對方也僅說「快了」，但始終未獲合理答案，問分行協理，被告知配息有條件，根本不保本，若理專把年限及條件說清，他們根本不會加碼買到104萬美元，若要贖回只能拿回不到半數的本金，商品設計根本坑殺投資人。

黃連枝接著表示，後來得知此商品須具備專業投資人條件，但因信任理專，根本不知何時簽了專業投資人授權書，他們夫婦連電腦都不會操作，卻收到銀行寄信通知先生多次使用網銀操作商品，直到後來某次方姓理專強調說到期一定保本，她才驚覺是場騙局。

七旬退休木工陳文華的女兒陳小姐表示，台新銀行理專曾說商品能保本、年息10%，父親強調只要保本、比平常利息稍高即可，但理專指兩、三年即可出場，後來她發現父親花上千萬元買的是十年期商品，且被列入最高等級的專業投資人，讓父親憂心血本無歸。

金管會銀行局金控組組長黃光熙表示，去年7月金管會即注意到類似狀況，有通函要求銀行加強對特定族群及教育水準以下的投資人，並請銀行積極處理已發生個案，金融消費評議中心收到客戶主張也進入協商機制，但若涉不當銷售，必要時會對銀行進行查核。

金管會保險局科長賴純青指出，保險商品若連結結構型商品，就須保證能「本幣100%保本」，並給予要保人銷售須知，銀行事後也需電訪，了解要保人是否充分了解風險及特別規範。

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