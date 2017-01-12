減產協議出師不利 下週汽柴油各降0.3、0.4元

2017-01-12 10:17

〔記者黃佩君／台北報導〕今年開始執行的石油減產協議效果不如預期，本週國際油價下跌，估計下週國內汽柴油油價將分別調降0.3、0.4元，也是去年11月中以來第一次油價下調。

石油輸出國組織（OPEC）減產協議今年出師不利，近日利比亞產油量激增，伊拉克出口量創新高，加上美國產油量不斷增加，主要產油國難遵守減產協議，本週國際油價下跌。今天中油指標原油價格來到每桶53.37美元，比上週54.57美元下跌1.2美元，依浮動油價公式推估，下週國內油價將調降。

若下週汽油調降0.3元、柴油0.4元，中油92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛26.5元，超級柴油22.7元。但下週油價仍以中油週日公告為準。