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「我不是好的管理者！」翟本喬深夜發792字反省文

2017-01-12  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕和沛科技裁員，其創立者翟本喬昨深夜臉書發文，除了坦承自己「外務太多」，也透露2年前就該開始加強工作效率的管理，這次的事件讓他更深切地反省自己。

「我承認我不是一個好的管理者和執行者！」翟本喬說，很多創新想法，在不能與大環境配合時並不適用，他的一些理想性的思維，在真正執行的時必須加入很多條件的考量，才能達成完善的結果。但在這一方面，他的事前準備和後續跟進工作都做得不夠。

至於專訪時提及翟本喬「心太軟，兩年前就該裁」一事，他表示，真正要說的，是2年前就該開始加強工作效率的管理，若無法提高工作效率，裁掉人員也在所不惜，但他沒做到這件事，完全是他的錯，不是任何員工的問題。

此外，翟本喬說，他的外務太多也是一個大問題，由於大家的熱情邀請，他接了許多演講和政府的顧問工作，雖然努力地推辭，縮限於公眾事務、公益和教育的場合，但還是佔掉了每週一天左右的時間，「對於一個應該專心經營新創事業的人來說，這實在是太多了」。

翟本喬說，這次的事件讓他更深切地反省，看到了許多以前被光環所掩蓋的缺點。他過去幾年的表現，非常對不起這群信任他的創業夥伴。「我只能以一顆惶恐的心，更努力地好好經營事業，期待有一天能回報大家對我的支持」。

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  • 翟本喬昨於臉書發文，除了坦承自己「外務太多」，也透露2年前就該開始加強工作效率的管理。（圖擷取自翟本喬臉書）

    翟本喬昨於臉書發文，除了坦承自己「外務太多」，也透露2年前就該開始加強工作效率的管理。（圖擷取自翟本喬臉書）

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