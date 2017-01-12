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台灣旅遊業很慘？汪小菲砸3億搶進

2017-01-12  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕來台中客減少，一些旅遊相關業者宣稱活不下去，認為商機大幅萎縮，不過許多外資飯店此時卻看好台灣市場，紛紛搶進，連藝人大S的中國籍老公汪小菲也說，雖然台灣中國遊客減少，但去年整體旅遊業超過1000萬遊客。他也在台北投資新旅館，資本額約3億元。

本報曾報導，汪小菲與前海協會會長汪道涵之子汪雨等人被稱為中國的「京城四少」，這次插旗台灣，是其家族繼俏江南餐廳後在台灣第二項投資。

《蘋果日報》報導，汪小菲投資3億在台北市開旅館，預計3月開業。他去年年底在中國深圳舉行的第2屆中國深商大會，透露投資台灣飯店的想法，說這兩年他觀察到，雖然2016年陸客減少70萬人，可是整體旅遊業超過了1000萬遊客，台灣旅遊業越來越蓬勃發展。

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  • 藝人大S的中國籍老公汪小菲也搶進台灣飯店市場。（資料照，記者胡舜翔攝）

    藝人大S的中國籍老公汪小菲也搶進台灣飯店市場。（資料照，記者胡舜翔攝）

  • 汪小菲傳以每月700萬租金，承租龍巖集團在敦化北路的西華大樓設立量子酒店，插旗台灣飯店市場。（取自龍巖官網）

    汪小菲傳以每月700萬租金，承租龍巖集團在敦化北路的西華大樓設立量子酒店，插旗台灣飯店市場。（取自龍巖官網）

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