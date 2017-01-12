車商年終獎金 和泰最凱10個月 裕隆被中國拖累…

2017-01-12 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕去年國內車市叫好，新車銷量衝上近44萬輛創11年新高，帶動年終獎金行情往上提升，和泰汽車霸氣逾10個月；但裕隆則是受到中國業虧損拖累，年終比去年低，初估有7個月。

《工商時報》和泰汽車2016年前3季EPS達15元，全年合併營收衝破1,700億元改寫歷史紀錄，預估全年有機會賺近兩個股本，年終預計有7個月紅利與3個月固定年終獎金，平均每位員工至少在春節前有10個月薪資入帳。

裕隆集團2016年本業獲利狀況不如2015年，又轉投資大陸東風裕隆汽車等事業虧損擴大，減弱獎金發放額度，年終估約6.5～7個月。