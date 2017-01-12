房市很慘羨煞同業 這些建商大發年終獎金

2017-01-12 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，建商頻頻叫苦，但是，一到年終，大型建商仍然大發獎金，興富發建設8~10個月，華固建設6～8個月、長虹建設5~7個月，遠雄建設可能發放4個月。

《工商時報》報導，去年房市陷低潮，建商但是仍有建商的營收亮麗，包括遠雄277.17億元、華固117.89億元都創歷史新高，興富發350.81億則是歷史次高、長虹51.88億元，年終獎金發的同樣叫同業羨慕。