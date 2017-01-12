礦業和能源股領軍 歐股收漲
2017-01-12 04:00
〔中央社〕彭博報導，由於礦業股和能源股拉抬，歐洲主要股市上揚。
道瓊歐洲600指數漲0.83點或0.23%，報364.90點。
英國股市FTSE 100指數漲15.02點或0.21%，報7290.49點，創連續12個交易日收漲紀錄。
法國股市CAC 40指數漲0.48點或0.01%，報4888.71點。
德國股市DAX指數漲62.87點或0.54%，報11646.17點。
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