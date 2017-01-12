翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多

2017-01-12 01:04

〔中央社〕知名科技人翟本喬昨天深夜在臉書發文，再談和沛科技裁員問題，文中除了承認自己在管理上欠缺「被討厭的勇氣」，也坦承自己「外務太多」，這次事件讓他更深切反省，會更努力經營事業。

雲端科技公司和沛科技3日證實裁員，創辦人翟本喬4日凌晨在臉書發文首度說明，仍有足夠的資金持續經營雲端儲存產品團隊，資遣人數也不會違反法令，並向離職員工致歉。

翟本喬11日晚間約11時36分左右在臉書發文，再談和沛科技裁員問題。文中他承認自己不是一個好的管理者和執行者，很多創新的想法，在不能與大環境配合的時候，其實並不適用。

他也強調兩年前就該開始加強工作效率的管理，常希望放手讓同仁們自己去做決定，反而他沒有負起該負的責任，欠缺了所謂「被討厭的勇氣」。翟本喬更坦言，自己外務太多也是一個大問題。這次的事件讓他更深切地反省自己，看到了許多以前被光環所掩蓋的缺點，會更努力地好好經營事業。

以下是翟本喬臉書發文全文。

商周本來要找我寫一個關於管理創新的專欄，但由於上週和沛的裁員事件，讓他們重新審視這個想法。我們的討論，就成了這次這篇「專訪」。

我承認我不是一個好的管理者和執行者。很多創新的想法，在不能與大環境配合的時候，其實並不適用。我的一些理想性的思維，在真正執行的時候必須加入很多條件的考量，才能達成完善的結果。但在這一方面，我的事前準備和後續跟進工作都做得不夠；同事多次的提醒，我也不能及時反應，所以常常不能達到理想的效果。對很多在這方面批評我的朋友，我也要感謝他們的鞭策，以後要更加注意，思考規劃和執行要做得更完善。

文中提到我「心太軟，兩年前就該裁」，「兩年」這裡絕不是要指「裁」掉員工。在倉促的訪談之中，我只不完整地表達了部分的思緒。我的原文是說「其實是晚了一點，我應該兩年前就開始了」，而真正要說的，是兩年前就該開始加強工作效率的管理。如果無法提高工作效率，裁掉人員也在所不惜。我沒做到這件事，完全是我的錯，不是任何員工的問題。我們的員工都相當優秀，是我沒能好好地組織他們的工作，所以才會有現在的狀況出現。過去半年開始加強這一方面，比較積極地參加實際執行的工作，但為時已晚。同仁們都指出：很多決定我該強勢一點，只要我指出了明確的方向，他們都能做到。但我擔心自己看事情不夠完整，所以常常希望放手讓同仁們自己去做決定，但這反而是我沒有負起該負的責任，欠缺了所謂「被討厭的勇氣」。

我自己的外務太多，也是一個大問題。由於大家的熱情邀請，我接了許多演講和政府的顧問工作。雖然努力地推辭，縮限於公眾事務、公益和教育的場合，但還是佔掉了每週一天左右的時間。對於一個應該專心經營新創事業的人來說，這實在是太多了。

這次的事件讓我更深切地反省自己，看到了許多以前被光環所掩蓋的缺點。我過去幾年的表現，非常對不起這群信任我的創業夥伴。我只能以一顆惶恐的心，更努力地好好經營事業，期待有一天能回報大家對我的支持。