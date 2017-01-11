怕被川普貼上「反美」標籤 美國企業急謀對策

2017-01-11 23:19

〔記者盧永山／台北報導〕「路透」引述華爾街銀行人員、企業和風險管理顧問公司主管指出，美國有些企業正重新評估潛在的併購案，或考慮收回裁員命令，以及檢視在中國的營運，以免被總統當選人川普貼上「反美」的標籤。

川普最近在個人推特公開對通用汽車、洛克希德馬丁公司、聯合技術公司等大企業開砲，其他企業擔憂自己可能成為川普的下一個目標，在海外設立生產基地，或者已在美國宣布裁員和漲價的企業，尤其感到憂心忡忡。

即將在1月20日上任的川普，日前在推特上發文指出：「任何離開美國、裁減員工、在另一國家設立新廠、或將產品賣回美國的企業，若未遭到報應或後果，那是『不對的』！」

幾個華爾街銀行人員表示，川普在競選期間高舉「美國優先」的反全球化大旗，承諾要讓工作機會重返美國經濟低迷地區。川普這種民族主義論調，加上他又運用推特當作武器，已讓一些企業坐立難安，決定暫停可能涉及大量裁員、將廠房遷離美國、或將稅籍遷至海外的併購交易，擔憂這類交易會被視為「不愛國」。

在百慕達群島註冊的白山保險集團（White Mountains Insurance Group），先前一直在洽談兜售自己，該公司想透過這筆交易進行稅負倒置（tax inversion），藉以避開美國的高額稅負。但這筆交易在去年11月美國總統大選揭曉後就告吹，因為潛在買家擔憂將稅籍遷走，會被視為「反美」。潛在買家也認為，川普上任後將大舉調降企業稅，使得併購白山保險集團變得較無誘因。

知情人士指出，自美國總統大選結果揭曉後，至少還有2家保險公司的交易基於類似原因告吹。

川普的反中論調也使得一些企業急謀對策。美國穿戴式健身產品製造商Fitbit執行長帕克（James Park）表示，他預期在中國設廠的美國企業，包括他的公司在內，都會準備應變計畫。

幾家美國企業主管和數名企業顧問表示，美國企業也開始緊盯川普的推特發文，並就他可能的攻擊言論，尋求公關公司的建議和因應之道。