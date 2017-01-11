怕被川普貼上「反美」標籤 美國企業急謀對策
〔記者盧永山／台北報導〕「路透」引述華爾街銀行人員、企業和風險管理顧問公司主管指出，美國有些企業正重新評估潛在的併購案，或考慮收回裁員命令，以及檢視在中國的營運，以免被總統當選人川普貼上「反美」的標籤。
川普最近在個人推特公開對通用汽車、洛克希德馬丁公司、聯合技術公司等大企業開砲，其他企業擔憂自己可能成為川普的下一個目標，在海外設立生產基地，或者已在美國宣布裁員和漲價的企業，尤其感到憂心忡忡。
即將在1月20日上任的川普，日前在推特上發文指出：「任何離開美國、裁減員工、在另一國家設立新廠、或將產品賣回美國的企業，若未遭到報應或後果，那是『不對的』！」
幾個華爾街銀行人員表示，川普在競選期間高舉「美國優先」的反全球化大旗，承諾要讓工作機會重返美國經濟低迷地區。川普這種民族主義論調，加上他又運用推特當作武器，已讓一些企業坐立難安，決定暫停可能涉及大量裁員、將廠房遷離美國、或將稅籍遷至海外的併購交易，擔憂這類交易會被視為「不愛國」。
在百慕達群島註冊的白山保險集團（White Mountains Insurance Group），先前一直在洽談兜售自己，該公司想透過這筆交易進行稅負倒置（tax inversion），藉以避開美國的高額稅負。但這筆交易在去年11月美國總統大選揭曉後就告吹，因為潛在買家擔憂將稅籍遷走，會被視為「反美」。潛在買家也認為，川普上任後將大舉調降企業稅，使得併購白山保險集團變得較無誘因。
知情人士指出，自美國總統大選結果揭曉後，至少還有2家保險公司的交易基於類似原因告吹。
川普的反中論調也使得一些企業急謀對策。美國穿戴式健身產品製造商Fitbit執行長帕克（James Park）表示，他預期在中國設廠的美國企業，包括他的公司在內，都會準備應變計畫。
幾家美國企業主管和數名企業顧問表示，美國企業也開始緊盯川普的推特發文，並就他可能的攻擊言論，尋求公關公司的建議和因應之道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 看明朝新鮮事 兒美館邀「搭時光機」
- 劉雨柔深夜狂歡男友不聞不問 回家竟發現...
- 小黃壓到女騎士腳掌 運將反嗆：都是你亂鑽車
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 台灣國際鼓樂節 初四起震撼演出
- 洛基踩種族地雷 發文道歉
- 典藏泰國之美─曼谷、大城博物館巡禮
- 孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友
- 過不了情關？ 男子車內燒炭死亡
- 〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（下）
- 國際學生會館 月租最高五千元
- 黑名單解禁 「兄弟本色」4月攻蛋
- 林子崴固定先發 小獅王要發威
- 這些美妝Youtuber可信度破表 少女粉絲必追
- NBA》好想入選明星賽 沃爾：對球隊和我都有幫助
- 石門水庫梅花開 遠觀似雪近飄香
- 罕見眼球震顫 開刀救視力
- 處理工業區事業廢棄物 成立清運平台
- 四季禮讚 2017月津港燈節21日晚啟燈
- 美制裁５俄人 普廷心腹在列
- 婆婆飆媳婦死出去 法官引紅樓夢判無罪
- 前蛇教頭吉布森 進大學美式足球名人堂
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 《徵文啟示》百工心願
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 紫玉白菜 每顆百元搶市
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 羅浥薇薇／我記得
- 一人一信 搶救羅運落羽松
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 大仁科大寵物美容檢定 中生佔6成
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 犬貓絕育補助浮濫 「重複手術」詐領
- 籌備3年 林懷民新作11月推出
- 明午後北部東部轉短暫雨 中南部日夜溫差達10度
- 拍懸空美照 三峽鳶山景點爆紅
標題：怕被川普貼上「反美」標籤 美國企業急謀對策
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email