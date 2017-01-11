大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出6注

2017-01-11 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月11日）開獎的第106000003期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000009期今彩539頭獎6注中獎，分別由台南市麻豆區保安里興國路5號的豪億中彩券行、高雄市三民區哈爾濱街284號1樓的萊旺彩券行、高雄市苓雅區武廟路41號的天福彩券行、新北市中和區連城路30號1樓的金來發彩券行及台南市永康區永大路二段901號1樓的金鑽彩券行（2注）開出。

第106000003期大福彩中獎號碼為：「03、08、21、27、30、32、38，特別號23」，頭獎摃龜；貳獎開出3注，可得25萬元；參獎共110注獲得，每注可得4000元；肆獎共1824注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3063注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共16注獲得，每注可得10萬元。

第106000009期今彩539中獎號碼為「07、09、10、15、24」，頭獎共6注獲得，每注可得400萬元；貳獎共242注獲得，每注可得2萬元；參獎共7310注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬8648注獲得，每注可獲得50元。

第106000009期39樂合彩中獎號碼為「07、09、10、15、24」，四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6516注中獎，每注可得1125元。

第106000009期3星彩中獎號碼為「188」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000009期4星彩中獎號碼為「9823」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。