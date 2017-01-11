中國每天3家公司IPO 被批「瘋狂」撐不久

今年開年以來，中國證監會以高速讓企業公開上市（IPO）。但中國「央視財經頻道」痛批，這種讓企業IPO的速度太過「瘋狂」，可能撐不了多久。圖為杭州股民觀看電子股市看板的情形。（美聯社）

2017-01-11 21:25

〔記者盧永山／台北報導〕今年開年以來，中國證監會幾乎以每週核准一批，每天3家左右的速度讓企業公開上市（IPO）。但由於近年來中國股市表現不佳，股民長期不賺錢，中國「央視財經頻道」就痛批，這種讓企業IPO的速度太過「瘋狂」，可能撐不了多久。

「央視財經頻道」指出，讓企業高速IPO，不是今年才有的現象。以去年為例，中國A股有227家企業IPO，創5年來最高，募集資金1496億元人民幣（以下同），則較2015年減少5.1%。而根據中國證監會主席宣昌能引用的數據，去年中國企業IPO、企業再融資的金額共達1.33兆元，較2015年成長59%，但值得注意的是，去年上證綜合指數下跌12.3%，創業板跌幅接近28%，平均每位股民損失2.4萬元。

市場機構預估，今年中國A股將有380至420家企業IPO，募集的資金規模介於2500億元至2800億元之間，企業IPO數量和募資金額較去年增加6至8成。加上日前傳出新三板企業將陸續IPO的消息，意味了有近萬家企業準備向IPO進軍。

「央視財經頻道」質疑，這麼多企業準備IPO募資，雖讓企業主荷包滿滿，但數量如此龐大的IPO，究竟是由誰來承接？如果股民長期在股市不賺錢，這種IPO速度還能持續下去嗎？

「央視財經頻道」指出，美國股市最早上市的個股是在1899年12月31日上市的奇異電氣（譯按：真正上市時間為1896年5月26日），截至去年年底，在117年的時間裡，共有5449家企業上市。而中國A股，從1990年12月19日第1檔個股上市，到去年年底為止的26年時間，共有3187家企業上市。

中國僅花四分之一的時間，上市企業的數量就達美國的60%，按照這個速度，不久後中國A股市場的上市企業數量將成為世界第1，但上市企業的品質和未來發展潛力很難令人期待。