大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-11 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月11日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：03、08、21、27、30、32、38，特別號23。

今彩539：07、09、10、15、24。

39樂合彩：07、09、10、15、24。

3星彩：188。

4星彩：9823。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」