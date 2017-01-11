大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-11 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月11日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：03、08、21、27、30、32、38，特別號23。
今彩539：07、09、10、15、24。
39樂合彩：07、09、10、15、24。
3星彩：188。
4星彩：9823。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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