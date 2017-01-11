三星在台推新機 搶攻中階手機市佔率
2017-01-11 20:23
〔記者王憶紅／台北報導〕三星在台推出A系列2017年新版－Galaxy A7、Galaxy A5，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮指出，期待透過Galaxy A5/A7（2017）挹注，吸引中低階手機族群消費者，提升中階手機在整體手機市佔，從原11%成長至15~16%以上，期待三星能在台灣15~16%中階智慧型手機市場中，搶下40%佔有率。
李元榮指出，過去Galaxy A8無論2015或2016版本，上市第一個足月就榮獲該價格帶單機銷售量第一，兩年來更成為累計銷售量之冠。其中，Galaxy A7自2015年2月推出後就持續深獲消費者喜愛，榮登近兩年累計銷售量第三名。
截至2016年至11月止，台灣整體市場高中低階手機佔比分別為高階（1.5萬元以上）佔36%、中高階（1~1.5萬元）佔11%、中低階（0.5~1萬元）佔38%、低階（0.5萬元以下）佔15%。
李元榮說，推出A5/A7（2017），希望中階手機在整體手機市佔，從原11%成長至15~16%以上，而三星在台灣15~16%中階智慧型手機市場中成長至40%佔有率。
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