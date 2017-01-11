| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 財經

三星在台推新機 搶攻中階手機市佔率

2017-01-11  20:23

〔記者王憶紅／台北報導〕三星在台推出A系列2017年新版－Galaxy A7、Galaxy A5，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮指出，期待透過Galaxy A5/A7（2017）挹注，吸引中低階手機族群消費者，提升中階手機在整體手機市佔，從原11%成長至15~16%以上，期待三星能在台灣15~16%中階智慧型手機市場中，搶下40%佔有率。

李元榮指出，過去Galaxy A8無論2015或2016版本，上市第一個足月就榮獲該價格帶單機銷售量第一，兩年來更成為累計銷售量之冠。其中，Galaxy A7自2015年2月推出後就持續深獲消費者喜愛，榮登近兩年累計銷售量第三名。

截至2016年至11月止，台灣整體市場高中低階手機佔比分別為高階（1.5萬元以上）佔36%、中高階（1~1.5萬元）佔11%、中低階（0.5~1萬元）佔38%、低階（0.5萬元以下）佔15%。

李元榮說，推出A5/A7（2017），希望中階手機在整體手機市佔，從原11%成長至15~16%以上，而三星在台灣15~16%中階智慧型手機市場中成長至40%佔有率。

廣告
  • 星在台推出A系列2017年新版－Galaxy A7、Galaxy A5，（記者王憶紅攝）三星在台推出A系列2017年新版－Galaxy A7、Galaxy A5。圖右到左分別為神腦總經理黃文祥、亞太電信副總施晃嘉、台灣大加盟業務處副總鄧林振、中華電信行通總經理涂元光、台灣三星總經理李載燁、台灣三星行動與資訊事業部副總李元榮、遠傳營銷長鄭智衡、台灣之星行銷部副總朱曉幸、聯強國際總經理張永鴻。（三星提供）

    星在台推出A系列2017年新版－Galaxy A7、Galaxy A5，（記者王憶紅攝）三星在台推出A系列2017年新版－Galaxy A7、Galaxy A5。圖右到左分別為神腦總經理黃文祥、亞太電信副總施晃嘉、台灣大加盟業務處副總鄧林振、中華電信行通總經理涂元光、台灣三星總經理李載燁、台灣三星行動與資訊事業部副總李元榮、遠傳營銷長鄭智衡、台灣之星行銷部副總朱曉幸、聯強國際總經理張永鴻。（三星提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三星 中階手機 手機
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：三星在台推新機 搶攻中階手機市佔率


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.