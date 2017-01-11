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阿里巴巴擬與台企籌資14億投資台灣 投審會：審慎處理

2017-01-11  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴擬與台灣開發金、廣達、遠傳等企業共同出資14億台幣成立基金，投資台灣公司，且阿里巴巴向台灣政府承諾，不會在投資對象公司擔任董事。

《路透》報導指出，阿里巴巴在該基金中持有29.9%的股權，不過從2016年10月向投審會提出申請後，已經躺了3個月，外傳阿里巴巴擔心由於兩岸政治冷凍，申請案可能被否決。

消息人士指出，阿里巴巴對台灣新創公司的投資不僅有助於它們進入中國市場，也能拓展到東南亞市場。對此，投審會執行秘書張銘斌回應表示「我們歡迎外來投資，原則上也歡迎來自大陸的投資，但審核過程會更嚴格。」

2015年阿里巴巴也成立了規模高達3億美金（約100億台幣）的創業者基金，委由開發工銀管理，針對台灣新創公司投資；外媒曾報導這檔基金已經在台灣投資開發糖尿病監測App、室內設計VR軟體等新創團隊。

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  • 外媒報導阿里巴巴擬再聯合成立14億台幣的基金，投資台灣新創公司。圖為阿里巴巴執行長馬雲與台灣青年談創業。（資料照，記者羅沛德攝）

    外媒報導阿里巴巴擬再聯合成立14億台幣的基金，投資台灣新創公司。圖為阿里巴巴執行長馬雲與台灣青年談創業。（資料照，記者羅沛德攝）

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