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連2升 新台幣收31.935元

2017-01-11  16:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現先貶後揚格局，終場升值1.3分，以31.935元兌1美元作收，為連續第二個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量為6.04億美元。

外匯交易員表示，短線新台幣持續靜待新的方向指引，亞洲貨幣走勢以及資金動態，依舊是主導匯價升貶的重要因素。

新台幣今以32.040元開出，最高31.880元、最低32.060元，終場收31.935元。

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