興航第六次勞資協商資方請假 20日再開會

2017-01-11 16:07

〔記者張凱翔／台北報導〕今上午興航股東會通過解散公司、股票下市和依《大量解雇勞工保護法》資遣員工3決議案，原訂於上午11時召開第6次勞資協商會議，但資方向北市勞動局請假導致流會，第7次協商會議暫定於1月20日召開，且地點未定。

北市勞動局勞動基準科長黃毓銘表示，上午9時左右，資方代表提出書面申請向勞動局請假，理由為要處理股東會善後，勞動局認為資方理由合理，因此核准。

會後興航企業工會副理事長龎閔憶說，體諒大家抗爭已久，希望在過年前解決勞資爭議；目前工會仍同意勞動局提出的加發1.5月薪、補償費10萬元的方案。