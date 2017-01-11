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投資再生能源 民進黨以沙崙綠能科學城計畫為樞紐

2017-01-11  15:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中常會，會中邀請科技部政務次長蔡明祺，以「沙崙綠能科學城」為題進行專案報告。民進黨發言人黃適卓會後轉述，代理主席柯建銘裁示，「沙崙綠能科學城計畫」展示政府推動綠能產業的決心，政府必須整合各界資源，結合產業及學界的力量，將台灣打造成一個亞太綠能的創新研發場域。

蔡明祺轉述說，建設綠能科技研究中心，將成立籌備辦公室，協調中央地方產學研界建設科學城，並結合台南會展中心、中研院南部院區及交大、成大校區，還有周邊區域，提供產業發展腹地和示範場域，拓銷全球市場布局。

柯建銘指出，台灣擁有良好的天然資源，以及各種有利於綠能發展的條件，在國際趨勢的發展下，能源結構也必須有所調整。

柯建銘說，台灣的能源自給率不到3%，每年要支出2兆元在能源上面，過去幾年各國都在積極發展能源產業，台灣卻錯過了良好的機會，導致能源依然要向國外採購。現在新政府要扭轉局勢，台灣要投資更多再生能源，除了提升能源自主，節省對外採購支出之外，還要創造更多市場需求及產業利基。

柯建銘說，科技部很用心，考察並研究了很多國外的經驗，但是國際經驗必須與在地接軌，要設計一套完善的機制來媒合，因此規劃產學研發聯盟，讓相關科系的學生能跟產業密切接軌；並且在太陽能、風力及智慧電表領域上，建構綠能產業平台；同時積極與國際廠商密切合作，推動國際公司來進駐未來的園區。

柯建銘表示，「沙崙綠能科學城計畫」就是綠能生態系的樞紐，政府要把各地的資金、人才及技術全部串連起來，再從這個樞紐提供最好的資源。在科技部及相關部會的努力下，這個計畫已經有初步的雛形，請行政院持續協助科技部、經濟部及台南市政府，務必打造出一個能夠連結在地與國際的綠能新創中心，一個能發揮節能、創能、儲能的系統整合平台，要降低台灣的能源風險，創造友善環境的循環經濟模式。

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  • 民進黨發言人黃適卓中常會會後轉述時表示，代理主席柯建銘裁示，「沙崙綠能科學城計畫」展示政府推動綠能產業的決心，政府必須整合各界資源，將台灣打造成一個亞太綠能的創新研發場域。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨發言人黃適卓中常會會後轉述時表示，代理主席柯建銘裁示，「沙崙綠能科學城計畫」展示政府推動綠能產業的決心，政府必須整合各界資源，將台灣打造成一個亞太綠能的創新研發場域。（記者蘇芳禾攝）

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