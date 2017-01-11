投資再生能源 民進黨以沙崙綠能科學城計畫為樞紐
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中常會，會中邀請科技部政務次長蔡明祺，以「沙崙綠能科學城」為題進行專案報告。民進黨發言人黃適卓會後轉述，代理主席柯建銘裁示，「沙崙綠能科學城計畫」展示政府推動綠能產業的決心，政府必須整合各界資源，結合產業及學界的力量，將台灣打造成一個亞太綠能的創新研發場域。
蔡明祺轉述說，建設綠能科技研究中心，將成立籌備辦公室，協調中央地方產學研界建設科學城，並結合台南會展中心、中研院南部院區及交大、成大校區，還有周邊區域，提供產業發展腹地和示範場域，拓銷全球市場布局。
柯建銘指出，台灣擁有良好的天然資源，以及各種有利於綠能發展的條件，在國際趨勢的發展下，能源結構也必須有所調整。
柯建銘說，台灣的能源自給率不到3%，每年要支出2兆元在能源上面，過去幾年各國都在積極發展能源產業，台灣卻錯過了良好的機會，導致能源依然要向國外採購。現在新政府要扭轉局勢，台灣要投資更多再生能源，除了提升能源自主，節省對外採購支出之外，還要創造更多市場需求及產業利基。
柯建銘說，科技部很用心，考察並研究了很多國外的經驗，但是國際經驗必須與在地接軌，要設計一套完善的機制來媒合，因此規劃產學研發聯盟，讓相關科系的學生能跟產業密切接軌；並且在太陽能、風力及智慧電表領域上，建構綠能產業平台；同時積極與國際廠商密切合作，推動國際公司來進駐未來的園區。
柯建銘表示，「沙崙綠能科學城計畫」就是綠能生態系的樞紐，政府要把各地的資金、人才及技術全部串連起來，再從這個樞紐提供最好的資源。在科技部及相關部會的努力下，這個計畫已經有初步的雛形，請行政院持續協助科技部、經濟部及台南市政府，務必打造出一個能夠連結在地與國際的綠能新創中心，一個能發揮節能、創能、儲能的系統整合平台，要降低台灣的能源風險，創造友善環境的循環經濟模式。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 週五冷氣團報到 吳德榮：高山降雪週日後可期待
- 興航臨時股東會爆衝突 男子拉斷門把闖入被捕
- 加拿大內閣人事大幅異動 外長換人
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- NBA》表弟親口認證：帕丘利亞比我還棒
- 網內又互打？葉匡時批洪秀柱「把國民黨送到太平間」
- 網球》盧一哥抱病出擊 奧克蘭16強止步
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 企業贊助 興大荔枝保鮮技術移轉太平農會
- 市場肉販染本土漢他病毒 高市再傳確診個案
- 曾主張主委直選與黨魁併選 郝龍斌今說不表態
- 〈yes123 Q& A〉到職時簽過競業條款，轉職就不得在任職於同產業？
- 檢追張淑晶涉坑殺旅客 旅社老闆指證惡行喊「爽」
- 蔡丁貴今入獄 昨追思二二八
- 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
- 中職》前巨人投手香月良太 將來台接受富邦測試
- 葛仲珊吃到台北最爛比薩 歌詞直轟像ＸＸ
- 經典賽》賭博無礙 南韓隊宣布吳昇桓加入陣容
- 學測將至 東中校長跪求神明保佑學生
- 獨到挑魚刺方法 新住民創業成為老闆娘
- 減產逾30％ 三星柑橘上市維持原價
- 教育部鼓勵讀五專 祭5年免學費方案
- 老師攀爬玄武岩 反控導遊妨害名譽、違個資法
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 歐巴馬告別演說 提到「她」激動淚崩...
- 肥年！新光醫院年終3.75月+5千元
- NBA》騎士喜獲帥哥射手 柯瑞冷回：與我無關
- 賴銘偉初體驗 鳥卦洩天機
- 總預算三讀通過 小刪11億
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 何時可以搭機捷？ 鄭文燦傾向春節後試營運
- 謝長廷指示駐館職員 對外可稱「台灣駐日代表處」
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 女友197公分進家門頻撞頭 他爸媽霸氣這樣做！
- 羅浥薇薇／我記得
- 成棒經典賽》森榮鴻上陣 只能等春季
- 花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
標題：投資再生能源 民進黨以沙崙綠能科學城計畫為樞紐
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email