三大法人買超26億 外資買超36億
2017-01-11 15:00
台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣26.42億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣26.42億元。
外資今天買超36.46億元，投信賣超3.34億元，自營商賣超6.70億元。三大法人合計買超26.42億元。
台股今天跌3.90點，收在9345.74點，成交值新台幣726.93億元。
|106年01月11日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,151,317,180
|821,785,662
|329,531,518
|自營商（避險）
|2,652,029,510
|3,651,516,304
|-999,486,794
|投信
|936,755,380
|1,270,706,043
|-333,950,663
|外資及陸資
|23,421,233,550
|19,774,590,239
|3,646,643,311
|合計
|28,161,335,620
|25,518,598,248
|2,642,737,372
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