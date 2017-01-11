房價跌進場時機浮現？ 店面投資風吹回北市精華區

去年店面投資風吹回北市精華區，去年1~10月實價店面單價王由近西門商圈中華路一段的服飾店拿下。（記者徐義平攝）

2017-01-11 13:59

〔記者徐義平／台北報導〕去年店面投資風吹回北市精華區，根據房仲業者統計內政部實價網2015年1~10月、2016年1~10月北市店面成交實價資訊，發現店面成交量前5名的行政區，便有4個集中在中山、大安、信義與松山等傳統精華區。房仲業者分析，近幾年因房價持續修正，但租金變動幅度不大的情況下，精華區店面的租金收益率相對具有吸引力，促使投資客回到精華區投資店面。

根據永慶房產集團統計，2016年1~10月北市店面實價揭露資訊，主要集中在市中心，中山、大安及信義區店面交易量排名分占前三名，占比分別約23.4%、13.4%及10.5%。

永慶房產集團業管部經理謝志傑指出，中山區的店面主要分布在中山北路二段、農安街的晴光商圈，以及中山北路一段、林森北路一帶的條通商圈；大安區的店面是以捷運忠孝復興站及忠孝敦化站之間的巷弄型店面為主；信義區的店面則多集中在捷運市政府站周邊，忠孝東路四段及永吉路周邊的巷弄間。

謝志傑進一步說明，店面熱門成交的區域多集中在發展成熟的商圈，在房價已有一段明顯跌幅之後，投資店面的風向有買回精華區的趨勢，像是2015年店面交易分布北市郊區，內湖、士林都擠進前五，而2015年則多成交在市中心區，前三名更由中山區、大安區、信義區包辦。

對照前2年的店面最高單價記錄，2015年前3名皆由士林區一手包辦，但2016年最高單價的店面分別坐落在西門商圈及東區；謝志傑說明，近1年店面最高單價出現在西門商圈中華路一段的服飾店，屋齡約44年，以每坪390萬元拿下冠軍，其次東區在敦化南路一段所成交的店面，以每坪354.7萬位居第二。

謝志傑表示，西門商圈是台北市發展較早的商圈，儘管屋況普遍較老，卻能充分的將歷史感與流行文化結合，尤其商圈店面密集且連續、商品種類多元，吸引許多國內外旅客到訪，使該區店面交易價格成為台北市近一年的領頭羊。