崇越調漲第一季12吋矽晶圓價格 今年營運後市看好
2017-01-11 13:42
〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料廠商崇越科技（5434）12月份合併營收為17.27億元，去年累計合併營收為226.27億元，年成長18.64%，創歷史新高。崇越表示，因應12吋矽晶圓供貨吃緊，第一季合約價已敲定調漲，今年營運後市看好。
崇越表示，第四季雖是半導體傳統淡季，但該公司受惠台系半導體復甦、陸系晶圓廠產能擴增，營收表現仍穩健，跟第三季接近持平，帶動全年營收創新高。
展望今年，崇越因應12吋矽晶圓供貨吃緊，首季合約價已敲定調漲，預估先進製程產能持續放量、陸系客戶積極擴產，將會帶動高階光阻液等半導體材料需求升溫，營運後市看好。
海外工程部分，崇越指出，中國政府力行環保政策，加強廢水處理設備的投資，該公司已陸續接獲半導體、光電、面板廠等客戶訂單，也將貢獻崇越營收成長。
崇越代理銷售半導體、LCD、光電等產業的精密材料、零組件及設備，也提供環保綠能系統規劃服務，其中半導體材料暨電子材料銷售佔營收比重約8成，其他為太陽能、環保工程與廠務系統工程等，集團業務觸角並已擴及民生食品、健康樂活等產業。
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