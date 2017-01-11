| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席
 首頁 > 財經

農曆年關將至觀望氣氛濃 台股收盤小跌3.9點

2017-01-11  13:43

〔記者張慧雯／台北報導〕距離農曆年封關日只剩9個交易日，而台股今（11日）呈現平盤附近震盪盤整態勢，法人表示，去年營收昨日都公布完畢，市場期待明台積電（2330）與大立光（3008）法說會，因而觀望氣氛濃厚，收盤台股小跌3.9點、以9345.74點作收，成交值僅726.93億元。

受到市場擔心1月20日川普就任美國總統的不確定因素，以及接近年底封關，導致近期台股量能急凍，不過，凱基投信認為，由於今年台灣景氣及企業獲利回升，因此若遇年前逢回均是加碼好機會。

未來資產投信也看好今年上半年景氣，未來資產投信指出，去年第四季出口成長優於主計處預估，預估將有望上修第四季經濟成長（原估第四季GDP成長2.37％，全年成長1.35％），而去年第四季出口確立復甦，加上今年全球景氣及貿易仍成長，預估台灣上半年出口仍有佳績。

凱基開創基金經理人曾偉淳表示，國發會發布的11月景氣燈號亮出連續第5個月綠燈，顯示景氣漸回溫，觀察過去20年景氣循環週期，景氣回溫時段平均約可延續14個月，然而大盤平均在走揚1年左右出現反轉，因此預測今年指數高點將落在Q1底及Q2初，其中表現相對落後、評價合理且具題材的中小型股將有表現機會，預期台股將於指數8800到9500點區間震盪，並於8700到8800點間具強力支撐。

曾偉淳表示，台股可望於3-4月出現指數高點，除農曆年前可逢低分批布局，農曆年後更可積極加碼，選股不選市為主要投資策略，目前相對看好原物料、金融、塑化及物聯網族群，至於汽車零組件及生技類股則相對保守看待。

廣告
  • 台股收盤小跌3.9點。（資料照，記者王孟倫攝）

    台股收盤小跌3.9點。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股 股市
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：農曆年關將至觀望氣氛濃 台股收盤小跌3.9點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.