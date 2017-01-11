一例一休 太平洋SOGO人事成本增3％

2017-01-11 13:16

〔記者卓怡君／台北報導〕一例一休上路，太平洋SOGO百貨董事長黃晴雯表示，因一例一休，人事成本約增加3%，員工每年休假日從102天增至117天，週末上班人力減少10%，造成近83名員工缺口，不過，太平洋SOGO百貨保證絕不會縮短營業時間，服務品質也不會下降，將全力改善行政流程與效率。

黃晴雯指出，一例一休的確造成各行各業人事成本增加，以太平洋SOGO為例，人事成本大約增加3%，多年前，太平洋SOGO已先因應勞基法進行7天休1天，並導入電子化管理，因此，對於公司影響不大。

太平洋SOGO百貨資深副總經理吳素吟分析，一例一休衝擊最大集中在專櫃小姐，因工作時間縮短，使得業績減少，進而使得抽成獎金減少，加班費也會大幅減少。