興航解散通過！ 出席股權97.86％贊成

復興航空11日召開臨時股東會，會中通過公司解散案，復興航空工會十分不滿，揚言收集資方違法證據提告。（記者張嘉明攝）

2017-01-11 13:10

〔記者王憶紅／台北報導〕在小股東、員工抗議聲不斷中，興航今日股東臨時會在11點11分結束，會後，小股東擬向法院提告程序違法。

興航股東臨時會在出席率68.71%下，9點由司儀宣布開始。會中，小股東輪番砲轟，接近10點左右，某位小股東提議對第1案公司解散案進行投票表決，林明昇立即表示，第1案在經過充分討論後，進行投票表決。現場雖然一片嘩然，但公司火速按照程序進行投票表決，並在投票贊成比率97.86%下通過。

司儀宣布通過後，小股東持續抗議，甚至小股東衝上前將小股東發言撞倒，而後立即有人出面擋住要上前的小股東，推舉動作屢次出現。推估現場保全人力約有近百人。

在小股東持續抗議叫囂聲，近10點50分，司儀宣布進行第2、3案投票時，現場小股東表示，擔心黑箱作業，聲明要公開一一唱票，＂愚弄股民＂聲四起，但投票進度持續進行。最後在工會小股東憤而離席下，臨時動議無人提議，約11點11分散會。

復興航空11日召開臨時股東會，會中通過公司解散案，與會的孫姓小股東抗議過程不合法。（記者張嘉明攝）